Доллар упал до критических цифр: стало известно, каким он будет завтра — поторопитесь

Российский рубль заметно укрепился на Мосбирже в первой половине понедельника 11 сентября. Произошло это, по мнению экспертов, благодаря высоким нефтяным ценам и заявлению помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля пройден.

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В настоящий момент доллар торгуется за 96,85 рубля, потеряв 94 копейки за половину дня.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка ожидает, что американская валюта останется под ощутимым давлением. По прогнозам финансового аналитика, доллар вернется в диапазон 93-96 рублей, в котором находился в конце августа. Это произойдет уже сегодня-завтра.

«Сценарий ухода курса доллара в район 90 рублей к концу месяца вновь выглядит вполне реальным в случае если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки позиций рубля на валютном рынке», — заключает эксперт.

Источник: 1prime.ru