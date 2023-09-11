В Роскачестве назвали марки лучшего куриного фарша — качественное мясо и ничего лишнего

Эксперты Роскачества назвали лучшие марки куриного фарша — производитель использовал только качественные продукты, внутри мясо и ничего лишнего. Прошедшие проверку образцы получили наивысший балл и могут претендовать на получение российского «Знака качества». Эксперты установили, что эта продукция не содержит в себе бактерии группы кишечной палочки и пестициды.

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Среди лидеров такие бренды, как: «Петелинка» и «Мясницкий ряд». В ходе исследования эксперты Роскачества не обнаружили в этой продукции следов пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов, которые представляют серьезную опасность для здоровья.

По материалам sportkp.ru