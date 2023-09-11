Как быстро отбелить любую вещь 2 ложками соды: не поверили своим глазам

Чтобы отбелить любую белую вещь (от тюля до полотенец и футболок), смешайте 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки уксуса, 2 столовые ложки любого порошка, 1 столовую ложку перекиси.

Этот состав растворите в тазу с теплой водой и замочите в ней ваши вещи. Далее подождите пару часов и бросьте в стиральную машинку.

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На выходе вы достанете кристально чистые вещи, которые буквально сияют белизной.

Этим же составом можно отбелить и кроссовки. Не растворяя в воде, вотрите состав в обувь и оставьте на час. Далее почистите щеткой в воде.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку»