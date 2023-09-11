Быстро и просто выводим пятна от кофе: этот копеечный ингредиент справляется с задачей легко — есть в каждой аптеке

Пятна от кофе считаются трудно выводимыми. Но есть одно средство, которое довольно легко справляется с задачей. Стоит оно копейки и продается в каждой аптеке. Это аммиак или нашатырный спирт.

Смешайте нашатырь с водой в равных пропорциях и нанесите раствор на пятно. Примерно через час замочите одежду в теплой воде с порошком на 15-20 минут. После этого стирайте вещь в привычном режиме. Пятно после такой манипуляции должно будет исчезнуть.

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