Быстро и просто выводим пятна от кофе: этот копеечный ингредиент справляется с задачей легко — есть в каждой аптеке

Чашечка капучино. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто нечаянно капнул на одежду кофе.

Пятна от кофе считаются трудно выводимыми. Но есть одно средство, которое довольно легко справляется с задачей. Стоит оно копейки и продается в каждой аптеке. Это аммиак или нашатырный спирт.

Смешайте нашатырь с водой в равных пропорциях и нанесите раствор на пятно. Примерно через час замочите одежду в теплой воде с порошком на 15-20 минут. После этого стирайте вещь в привычном режиме. Пятно после такой манипуляции должно будет исчезнуть.

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Учтите один нюанс. Работать с нашатырем нужно в хорошо проветриваемом помещении.

По материалам remontkit.ru

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