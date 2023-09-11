Когда нужно сажать гортензию, чтобы она прижилась: если допустить ошибку, куст замерзнет зимой

Гортензия относится к популярным многолетникам. Дачники любят это растение за пышное и продолжительное цветение. Кусты украшают сад яркими шапками с середины лета до глубокой осени.

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Тоже хотите завести на своем участке гортензии? Тогда эти советы вам точно пригодятся. Чтобы разбить яркую клумбу, внимательно изучите инструкцию. Поспешите: времени осталось мало.

Начинать работы нужно в первой половине сентября. Только в этом случае растения успеют укорениться и подготовиться к зимнему периоду. Если припоздниться, то кусты, вероятнее всего, просто замерзнут.

Помните: посадку нужно организовать за месяц до наступления холодов. Чувствуете, что из-за климатических особенностей своего региона упустили подходящий момент? Не рискуйте: оставьте саженцы во временном горшке до весны. Они отлично перезимует при температуре от плюс 2 до минус 4 °C.

Источник: издание belnovosti.by