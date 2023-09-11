Покупаем самый дешевый порошок и усиливаем копеечным аспирином: результатом очень довольны

Если ваша любимая белая футболка превратилась в серую или подмышками возникли желтые пятна пота, то не стоит торопиться и использовать дорогой отбеливатель.

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Достаточно заглянуть в аптечку и найти в ней копеечный аспирин. Добавьте две растертые в порошок таблетки в лоток стиральной машины вместе с порошком.

Запустите процесс стирки. Если загрязнения были слишком сильные, то с первого раза пятна могут не уйти. Повторите процесс.

Источник: дзен-канал Décor and Design