Ночные заморозки, «бабье лето» и дожди: Вильфанд — какая погода будет в России до 17 сентября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды для жителей России до 17 сентября. Где-то пройдут дожди, где-то возможны заморозки, а в Москве — «бабье лето».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Температура воздуха в середине недели в Москве прогреется до 21-24 градусов днем. При этом будет облачно, с прояснениями и без осадков. До четверга, 14 сентября, дожди не ожидаются. Ночные температуры будут повышаться до 10-13 градусов.

«Сейчас, по сути, еще продолжается лето, если исключить два прошедших холодных дня — 7 и 8 сентября», — уточнил Вильфанд.

В Санкт-Петербурге температура будет держаться на уровне около 20-23 градусов. Существенных осадков на неделе не ожидается. А ночью в Северной столице будет заметно теплее, чем в Москве.

Высокие температуры ожидаются и на северо-востоке европейской России, в таких холодных регионах, как: Архангельская область, Республика Коми, Ненецкий автономный округ. Там будет до 20 градусов.

Где-то будет аномально холодать. Днем в Ростовской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой областях ожидается от 16 до 20 градусов, а по ночам — от 8 до 10 градусов.

А на юге Тюменской области ожидаются ночные заморозки до −3 градусов.

По материалам news.ru