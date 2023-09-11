В Роскачестве назвали пять марок лучшего настоящего сыра — без пальмового масла: берем только их

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По итогам исследования, марки этих сыров получили высокий балл от экспертов Роскачества. Эту продукцию можно брать в магазинах, не опасаясь, что состав не будет соответствовать заявленному на этикетке.

Из 30 марок сыров только 5 удостоились высокой оценки экспертов. И это следующие бренды, которые представлены на отечественных прилавках: «Красная цена» (продается в сети «Пятерочка»), «Белебеевский», «Первым делом», «Староминский сыродел» и «Сыробогатов». Эта продукция получила наивысший балл: 5 из 5. В этих сырах нет вредных добавок, продукция полностью безопасна.

По материалам Primpress