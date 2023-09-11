Как постирать обувь в машинке, чтобы она не развалилась: бросили в барабан и забыли!

Многие люди боятся стирать обувь в стиральной машинке. И зря! При правильном подходе вы избавите себя от лишней работы. При этом вы не увидите на своих кроссовках разводов от мыла и неотстиранных пятен.
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Обувь из натуральной кожи стирать в машинке не стоит, а вот из кожзама и текстиля — вполне реально.
Положите обувь в машинку (подошву промойте водой), бросьте вместе с ней маленький коврик (например, из ванной) и включите режим деликатной стирки.
Коврик предотвратит удары о стенки и разваливание обуви в процессе стирки. Можно также обувь класть в специальный мешок для большей защиты.
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку»