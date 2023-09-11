Берите только это настоящее сливочное масло — внутри натуральные сливки: без консервантов

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Это настоящее свежее сливочное масло содержит в себе только качественные сливки, в составе нет консервантов и красителей. Купить эту продукцию можно в любом магазине, за 100 граммов — 81-82 рубля. И это сливочное масло «Радость вкуса».

Среди лучших эксперты Роскачества выделили также марку «Простоквашино». Ее цена за 100 граммов чуть больше 87 рублей. Также похвалы удостоилась марка сливочного масла «Село Зеленое», которое продается за 93 рубля. Эта продукция приготовлена из свежих натуральных сливок.

По материалам Primpress