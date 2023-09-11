Назван честный курс доллара: уже через два дня увидим нереальные цифры в обменниках

В этот понедельник, 11 сентября, с Московской валютной биржи приходят позитивные новости. Рубль укрепляется по отношению к мировым валютам — евро и доллару.
Курс доллара, по данным на 10:27 московского времени, снижался на 94 копейки, до 96,85 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,25 рубля, евро — на 82 копейки, до 103,98 рубля.
Финансовые аналитики стали делать новые прогнозы по курсу доллара. И назвали честные цифры, которые еще недавно казались нам всем нереальными.
«Ждем, что американская валюта останется под ощутимым давлением, рассчитываем на возврат доллара в диапазон 93-96 рублей, в котором он находился в конце августа, уже сегодня-завтра. Сценарий ухода курса доллара в район 90 рублей к концу месяца вновь выглядит вполне реальным в случае, если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки позиций рубля на валютном рынке», — считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
По материалам 1prime.ru