Назван честный курс доллара: уже через два дня увидим нереальные цифры в обменниках

В этот понедельник, 11 сентября, с Московской валютной биржи приходят позитивные новости. Рубль укрепляется по отношению к мировым валютам — евро и доллару.

Курс доллара, по данным на 10:27 московского времени, снижался на 94 копейки, до 96,85 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,25 рубля, евро — на 82 копейки, до 103,98 рубля.

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