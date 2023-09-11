Какой метод поможет убрать ржавчину с любой поверхности: комкаем фольгу в шарик — далее шлифуем

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Этот максимально простой способ был известен всем в СССР. Даже покупать ничего не придется. У каждого на кухне найдется алюминиевая фольга, которую используют в кулинарии.

Нужно взять кусочек фольги и скатать ее в шарик. Затем потереть ею поверхности с ржавчиной. В итоге «накипь» сойдет сама, просто отшлифуется.

По материалам Telegram-канал «Опытная хозяйка»