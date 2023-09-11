Какой метод поможет убрать ржавчину с любой поверхности: комкаем фольгу в шарик — далее шлифуем

Секретный метод удаления ржавчины с любой поверхности раскрыт и больше не тайна. Жаль, что раньше не знали! Сберегли бы и лишние средства, и силы. Оказывается, удалить желтые въевшиеся пятна можно и без дорогих моющих средств, а также долгой чистки. Достаточно воспользоваться народным методом в борьбе с коррозией.
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Этот максимально простой способ был известен всем в СССР. Даже покупать ничего не придется. У каждого на кухне найдется алюминиевая фольга, которую используют в кулинарии.
Нужно взять кусочек фольги и скатать ее в шарик. Затем потереть ею поверхности с ржавчиной. В итоге «накипь» сойдет сама, просто отшлифуется.
По материалам Telegram-канал «Опытная хозяйка»