Чистим вытяжку подручными средствами: наносим копеечную смесь и ждем — жир плавится моментально

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Отмыть застарелый жир очень непросто. В магазине вам скажут, что нужна дорогая бытовая химия. Но опытные хозяйки предпочитают экономить. Они подсказали, что избавиться от загрязнений можно с помощью средства для мытья посуды и лимонной кислоты.

Рецепт простой. Возьмите литр горячей воды, 2 большие ложки кислого продукта и одну чайную ложку моющего средства. Доведите жидкость до однородного состояния и распылите получившийся состав на грязный фильтр.

Жир начнет плавиться уже через несколько минут. Подождите полчаса. Затем пройдитесь по поверхности решетки жесткой щеткой и смойте остатки загрязнений под струей проточной воды.

Источник: Дзен-канал «Уютный дом»