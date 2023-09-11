Главная подкормка для роз: льем под куст в сентябре — и любуемся буйным цветением в новом сезоне

В период цветения розы расходуют огромное количество питательных веществ. Поэтому кусты просто необходимо периодически радовать удобрениями. Особенно важны осенние подкормки. Ведь именно от них зависит то, как растение перезимует и насколько пышно будет цвести в новом году.

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Чтобы розовые кусты были всем на зависть, нужно удобрить их во второй половине сентября и в начале октября.

Рецепт простой. Возьмите 15 граммов монофосфата и такое же количество суперфосфата. Растворите препараты в 10 литрах отстоявшейся воды и внесите получившееся удобрение методом полива. Этого количества питательной смеси будет достаточно для участка размером около 5 метров квадратных.

Источник: издание belnovosti.by