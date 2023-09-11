Миф разбит: нужно ли осенью поливать клубнику — сами портим свои посадки

Существует среди садоводов вредный миф о том, что клубнику надо поливать только до сбора урожая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Это неправда! Клубника очень любит воду, независимо от времени года. И когда вы собрали ягодку, она продолжает жить и наливаться соками, что очень важно для следующего урожая.

Земля под клубникой всегда должна быть чуть влажной. После уборки урожая и осенью, если стоит засушливая погода, клубнику обязательно надо поливать раз в 5–7 дней.

Вода должна быть температуры окружающей среды. Под куст выливаем 1 литр воды. Делаем это, даже если на улице холодно.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»