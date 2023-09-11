Больше не поливаем орхидею в горшке: бутоны пошли крепкие, сочные — обзавидуется любой садовод

Орхидею в горшке ни в коем случае нельзя поливать — это на 100% сгубит цветы. Они завянут, начнут увядать и в скором времени совсем поникнут. Многие сами губят цветы, а потом жалуются, что даже с помощью дорогих комплексных удобрений им не удалось оживить вялую орхидею. Жаль, раньше не знали всю технологию ухода за этими капризными комнатными растениями. Теперь делаем только так — обзавидуется любой садовод.

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Орхидея потребует особого ухода: так, воду для полива цветка нужно подогреть до 36 градусов. Обычная, холодная из-под крана не подойдет. Поливать цветок в горшке нельзя ни в коем случае.

Опустите горшок с орхидей в кашпо наполните его теплой водой для полива. Сделайте это до шейки, если выше, то растение спустя время загниет. Оставить орхидею в воде нужно минут на 50, так корни хорошо напитаются влагой. Затем цветок нужно поместить в сухое кашпо.

По материалам Telegram-канал «Цветы и растения».