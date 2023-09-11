Доллар по 90 рублей: самый новый прогноз курса валют — названа дата, когда «зеленый» рухнет окончательно

Этот понедельник, 11 сентября, приносит хорошие новости с Московской валютной биржи. Национальная валюта начала укрепляться. Рубль перешел в ощутимый рост после снижения.
Есть все шансы, что «зеленый» рухнет окончательно и к концу сентября мы увидим цифры, которых уже давно не было.
«Ждем, что американская валюта останется под ощутимым давлением, рассчитываем на возврат доллара в диапазон 93–96 рублей, в котором он находился в конце августа, уже сегодня-завтра. Сценарий ухода курса доллара в район 90 рублей к концу месяца вновь выглядит вполне реальным в случае, если регулятор и власти смогут пойти на системные меры поддержки позиций рубля на валютном рынке», — считает Евгений Локтюхов из «Промсвязьбанка».
По данным Московской валютной биржи, в этот понедельник, 11 сентября, курс доллара на 10:27 московского времени снижался на 94 копейки, до 96,85 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,25 рубля, евро — на 82 копейки, до 103,98 рубля.
По материалам 1prime.ru