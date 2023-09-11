Доллар по 90 рублей: самый новый прогноз курса валют — названа дата, когда «зеленый» рухнет окончательно

Этот понедельник, 11 сентября, приносит хорошие новости с Московской валютной биржи. Национальная валюта начала укрепляться. Рубль перешел в ощутимый рост после снижения.

Есть все шансы, что «зеленый» рухнет окончательно и к концу сентября мы увидим цифры, которых уже давно не было.