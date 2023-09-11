Росконтроль назвал пять лучших марок пельменей: тонкое тесто, внутри много мяса — по ГОСТу

Эксперты Росконтроля провели свое независимое исследование, назвав пять лучших марок пельменей, которые представлены на отечественном рынке. Эта продукция полностью безопасна, в ней нет вредных примесей и добавок. Состав и качество соответствует стандартам ГОСТа. Внутри только натуральное мясо. В этих пельменях больше начинки, а тесто тонкое.

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1 место — пельмени марки «Сибирская коллекция», «Сибирские»;

2 место — пельмени марки «Мираторг»;

3 место — пельмени марки «Сибирская коллекция», «Домашние»;

4 место — пельмени марки «Мыс Алтая» с говядиной и свининой;

5 место — пельмени марки «Сибирская коллекция», «Новосибирские».

По материалам roscontrol.com