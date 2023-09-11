Слива обожает эту подкормку: вносим в сентябре — в следующем году собираем урожай мешками

Далеко не каждый дачник может похвастаться стабильно хорошим урожаем сливы. И это вовсе не потому, что был выбран неправильный сорт или дереву нужен отдых. Причина кроется в нехватке питательных веществ. Поэтому если вы планируете в следующем году собрать много сладких плодов, обязательно подкормите деревья в сентябре. Так как именно сейчас закладываются новые почки.

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В начале осени сливе нужно фосфорно-калийное удобрение. Подкормку можно приготовить самостоятельно. Возьмите 35 г сульфата калия и 20 г суперфосфата. Растворите препараты в ведре отстоявшейся воды и используйте полученный состав для полива приствольного круга.

Помимо этого, не забывайте, что слива обожает кислую почву. Чтобы создать деревьям комфортные условия, внесите в почву известь-пушонку. Эту процедуру необходимо проводить раз в пять лет.

Источник: tut-news.ru