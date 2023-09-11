Одним бутыльком из аптеки вещи выбеливаем и делаем ярче: теперь стираем только с ним

Белье. Фото: Global Look Press

Вам понравится доступность данного метода.

Просто поразительно, но обычный нашатырный спирт из аптеки может сделать вашу стирку в разы эффективнее.

Работает он и на белые, и черные, и на цветные ткани. При стирке с нашатырем выводятся пятна, жирные наслоения на ткани.

Если вещи белые, то они становятся белее, если черные — то чернее. Материалы с рисунком становятся после проведения процедуры только ярче.

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Для этого 30–40 мл нашатыря выливаем в барабан стиральной машинки прямо на вещи. Порошок насыпаем в нужный отсек автомата.

Запускаем необходимый режим стирки. Благодаря нашатырному спирту белье отлично отстирается. 

Источник: дзен-канал «Живи легко».

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