Одним бутыльком из аптеки вещи выбеливаем и делаем ярче: теперь стираем только с ним

Просто поразительно, но обычный нашатырный спирт из аптеки может сделать вашу стирку в разы эффективнее.

Работает он и на белые, и черные, и на цветные ткани. При стирке с нашатырем выводятся пятна, жирные наслоения на ткани.

Если вещи белые, то они становятся белее, если черные — то чернее. Материалы с рисунком становятся после проведения процедуры только ярче.