Пик ослабления пройден, рубль падать больше не будет: важное заявление на высшем уровне

Помощник президента России Максим Орешкин сделал важное заявление во время встречи с журналистами в рамках Восточного экономического форума.

Он, в частности, сказал, что пик ослабления рубля уже пройден. Экономические факторы складываются сейчас в пользу национальной валюты.