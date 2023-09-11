Пик ослабления пройден, рубль падать больше не будет: важное заявление на высшем уровне

Помощник президента России Максим Орешкин сделал важное заявление во время встречи с журналистами в рамках Восточного экономического форума.
Он, в частности, сказал, что пик ослабления рубля уже пройден. Экономические факторы складываются сейчас в пользу национальной валюты.
«Импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года. Экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились… Это восстановление будет вести к улучшению текущего счета, и понятно, что оттоки капитала — в связи с теми же решениями ЦБ — рост ключевой ставки, макропруденциальные меры, которые ЦБ применяет, это будет сдерживать кредитование и отток капитала соответственно», — прокомментировал Максим Орешкин.
Напомним, рубль начал укрепляться на Московской валютной бирже утром 11 сентября. Курс евро снижался на 1 рубль, до 103,80 рубля, доллара — на 1,17 рубля, до 96,61 рубля, юань подешевел на 6 копеек, до 13,21 рубля.
По материалам 1prime.ru