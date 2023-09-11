Как порошком за 10 рублей сделать ванну сверкающей: через 5 минут вся грязь сама расползется

Ванну бывает очень непросто отмыть от желтых наслоений и известковых отложений. Однако очень дешевенький порошок за 10 рублей с народным составом с легкостью справляется с этой задачей.

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Возьмем по 3 столовые ложки лимонной кислоты, стирального порошка и горчицы (порошок). Смешаем и нанесем на влажную поверхность ванны.

Оставим на пять-десять минут, потом почистим щеткой. Все пятна смоются отлично!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».