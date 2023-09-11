Французский способ отстирывания вещей: замачиваем в этом растворе, споласкиваем и вуаля — пятна уйдут, рисунок станет ярче

Приготовьте слабый раствор марганцовки, вода должна быть бледно-розовой. Полотенце намыльте и опустить в прохладный раствор. Оставьте на ночь. Утром нужно будет только прополоскать. Полотенце будет пахнуть приятно.

Если же нужно избавиться от пятен, постирайте полотенце в стиральной машинке с добавлением пищевой соды.

По материалам remontkit.ru