Французский способ отстирывания вещей: замачиваем в этом растворе, споласкиваем и вуаля — пятна уйдут, рисунок станет ярче

Стирка под проточной водой. Фото: Global Look Press

Рекомендации для тех, кто хочет избавиться от неприятных запахов, которые исходят от кухонных полотенец.

Стирка кухонных полотенец - процесс особенный. Часто они сильно загрязнены, покрыты пятнами и могут плохо пахнуть.

Чтобы избавить полотенца от зловония, можно прибегнуть в французскому способу отстирывания. После такой стирки пятна уйдут, рисунок станет ярче, а пахнуть полотенца будут приятно.

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Приготовьте слабый раствор марганцовки, вода должна быть бледно-розовой. Полотенце намыльте и опустить в прохладный раствор. Оставьте на ночь. Утром нужно будет только прополоскать. Полотенце будет пахнуть приятно. 

Если же нужно избавиться от пятен, постирайте полотенце в стиральной машинке с добавлением пищевой соды.

По материалам remontkit.ru

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