Французский способ отстирывания вещей: замачиваем в этом растворе, споласкиваем и вуаля — пятна уйдут, рисунок станет ярче

Стирка кухонных полотенец - процесс особенный. Часто они сильно загрязнены, покрыты пятнами и могут плохо пахнуть.
Чтобы избавить полотенца от зловония, можно прибегнуть в французскому способу отстирывания. После такой стирки пятна уйдут, рисунок станет ярче, а пахнуть полотенца будут приятно.
Приготовьте слабый раствор марганцовки, вода должна быть бледно-розовой. Полотенце намыльте и опустить в прохладный раствор. Оставьте на ночь. Утром нужно будет только прополоскать. Полотенце будет пахнуть приятно.
Если же нужно избавиться от пятен, постирайте полотенце в стиральной машинке с добавлением пищевой соды.
По материалам remontkit.ru