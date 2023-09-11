Сантехник устал повторять! Какой режим стиральной машинки нельзя включать два раза подряд

Опытные сантехники устали повторять, что стиральную машинку нельзя гонять несколько раз подряд на определенном режиме. И речь идет о тех, в которых вода нагревается не выше 40 градусов.

Как правило, это быстрые режимы.

Хотя бы один раз после быстрого надо запустить машинку на температурный режим от 60 градусов. Это делается для того, чтобы микробы и бактерии были убиты. Иначе они начнут размножаться в стиральной машинке, и техника быстро сломается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».