Берите только эти сосиски и сардельки — внутри натуральное мясо: без красителей и ГМО

Эксперты Роскачества и Росконтроля назвали марки лучших сосисок и сарделек, которые абсолютно безопасны. Эта продукция представлена на отечественном рынке. В ней нет опасных добавок, примесей и ГМО. В ходе лабораторных исследований образцы заявленных марок получили наивысший балл. Эту продукцию можно брать в магазинах, не опасаясь того, внутри есть следы антибиотиков, красителей и других вредных веществ.

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Эксперты Роскачества назвали следующие марки сосисок, они полностью безопасные: «Дымов», «Окраина», «Клинский», «Ермолино», «Останкино», «Ремит» и другие.

А лучшие сардельки были названы экспертами Росконтроля, среди них: шпикачки «Велком» и сардельки из говядины под брендом «ВкусВилл». Внутри этой продукции только натуральное мясо.

По материалам Primpress