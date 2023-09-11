Тремя ложками нашатыря вывели старые пятна с одежды: ничто не брало, а это помогло

Даже самые застарелые и многолетние пятна уйдут с одежды и белья при помощи эффективного метода с нашатырем.

Вы удивитесь волшебству, которое произойдет буквально на ваших глазах. Способ работает даже с вещами, которые вы считали безнадежными.

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В кастрюлю с кипятком нужно вылить 1 колпачок любого кондиционера для белья, насыпать 100 граммов натертого хозяйственного мыла или добавить 2 столовые ложки средства для мытья посуды. И главный ингредиент отправим сюда же - это 3-4 столовые ложки нашатыря.

Кондиционер можно заменить 3 столовыми ложками растительного масла. Хорошо перемешать.

Опустить вещи в этот состав на 3-4 часа под крышкой (или на 8 часов, если пятна сильно серьезные или старые).

Потом постирать в машине на обычном режиме.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»