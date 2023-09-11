«Американцу» нанесен новый хук: доллар на бирже опустился до рекордной отметки — ушел в глубокий минус

Утро понедельника, 11 сентября, началось с хороших новостей с Московской валютной биржи. Рубль начал укрепляться во время торгов.

«Американцу» нанесен новый хук, он потерял свои позиции и фактически ушел в глубокий минус. Таких цифр мы не видели несколько дней. Подешевел и евро, и юань.

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