«Американцу» нанесен новый хук: доллар на бирже опустился до рекордной отметки — ушел в глубокий минус

Утро понедельника, 11 сентября, началось с хороших новостей с Московской валютной биржи. Рубль начал укрепляться во время торгов.
«Американцу» нанесен новый хук, он потерял свои позиции и фактически ушел в глубокий минус. Таких цифр мы не видели несколько дней. Подешевел и евро, и юань.
По данным Московской валютной биржи, курс евро расчетами на 9:26 московского времени снижался на 1 рубль, до 103,80 рубля, доллара — на 1,17 рубля, до 96,61 рубля, юань дешевел на 6 копеек, до 13,21 рубля.
По материалам 1prime.ru