Как заставить дешевенькую «Белизну» отбеливать в полную силу: поражаемся кристальной чистоте

Не стоит игнорировать знакомую всем с советских времен «Белизну». Этот отбеливатель производят многие предприятия, по качеству средство примерно везде одинаковое, так что можно выбирать самое дешевое.

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Отбеливатель великолепно справляется с пятнами и загрязнениями (не забываем смотреть на тип ткани, он должен быть подходящим).

А если вы столкнулись со сложной проблемой или пятном, которое не выводилось годами, попробуйте народный метод отбеливания.

Приготовьте раствор из следующих ингредиентов: 5 литров горячей воды, 2–3 столовые ложки растительного масла, 1 стакан стирального порошка, 2 ложки «Белизны».

Все ингредиенты смешать и на три часа замочить в составе вещи. Затем отправить их в стиральную машинку и полюбоваться результатом.

Источник: дзен-канал Technotion.