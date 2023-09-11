Нет мусора и вредных добавок! Какие марки растворимого кофе самые качественные

Многие люди обожают с утра выпить чашечку кофе. Во-первых, появляется бодрость и уже не хочется спать. Во-вторых, кофе — вкусный напиток. И если употреблять качественные марки, то никакого вреда здоровью вы не нанесете.

Специалисты Роскачества провели исследование и выявили самые качественные марки молотого кофе. Речь идет о брендах Tchibo Exclusive, Nescafe Classic и Jacobs Monarch.

Эти продукты соответствуют всем нормам ГОСТа: в них нет никакого мусора и вредных добавок, которые негативно действуют на сердечные мышцы и кровеносную систему человека.

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