«Метод одного стакана» теперь любимый при стирке: заливаем в барабан и удивляемся чистоте вещей на выходе

Перед запуском процесса автоматической стирки вылейте стакан столового уксуса 9% прямо на белье, когда достанете свои вещи, то не узнаете их. Они заметно посвежеют и станут нежными, как после кондиционера.

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Это метод позволяет не только отказаться от дорогих стиральных порошков, но и от кондиционера. Кроме того, вы сможете сократить количество дорогих моющих средств, которые приобретаете в хозяйственных отделах.

Уксус эффективно готовит ткань к стирке, размягчая загрязнения, вытравливая пятна. Материал от уксуса становится мягким и приятным на ощупь.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».