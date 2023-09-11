Три ложки из аптечного бутылька обязательны при стирке: порошка меньше, а чистоты больше

Попробовав один раз стирку с аптечным глицерином, этот метод станет для вас обязательным.

Если добавить этого недорогого вещества в лоток, то процесс пройдет более эффективно. Вещи лучше простираются, поэтому вы можете смело снижать количество используемого стирального порошка.

Также глицерин делает белье мягче и приятнее на ощупь, то есть использовать кондиционер уже не нужно.

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Налейте 3 столовые ложки глицерина в отсек стиралки, предназначенный для кондиционера, и выставите режим стирки, который вам необходим. На выходе вы достанете роскошно чистые вещи!

Источник: «Ms.Чистота».