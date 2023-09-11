Ложка растительного масла на литр воды: японский способ отстирывания сильно загрязненного белья — будет как новое

Этот способ отстирывания застарелых пятен широко распространен в Японии. Местные хозяйки знают, что кипячение белья с добавлением растительного масла приводит к потрясающему результату.
Даже самые застарелые пятна исчезают, а постиранные вещи выглядят как новые.
На один литр воды нужно взять одну ложку растительного масла, столько же сухого отбеливателя и соды. Все это смешивается в эмалированной кастрюле. Имейте в виду: готовить в этой посуде потом будет нельзя!
Затем в кастрюлю сложить сухие полотенца и другое загрязненное белье, которое можно кипятить. Кипятим белье в течение часа, после даем ему остыть и стираем уже обычным способом.
По материалам remontkit.ru