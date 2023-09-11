Ложка растительного масла на литр воды: японский способ отстирывания сильно загрязненного белья — будет как новое

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому нужно отстирать сильно загрязненные вещи.

Этот способ отстирывания застарелых пятен широко распространен в Японии. Местные хозяйки знают, что кипячение белья с добавлением растительного масла приводит к потрясающему результату.

Даже самые застарелые пятна исчезают, а постиранные вещи выглядят как новые.

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На один литр воды нужно взять одну ложку растительного масла, столько же сухого отбеливателя и соды. Все это смешивается в эмалированной кастрюле. Имейте в виду: готовить в этой посуде потом будет нельзя!

Затем в кастрюлю сложить сухие полотенца и другое загрязненное белье, которое можно кипятить. Кипятим белье в течение часа, после даем ему остыть и стираем уже обычным способом.

По материалам remontkit.ru

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