Ложка растительного масла на литр воды: японский способ отстирывания сильно загрязненного белья — будет как новое

На один литр воды нужно взять одну ложку растительного масла, столько же сухого отбеливателя и соды. Все это смешивается в эмалированной кастрюле. Имейте в виду: готовить в этой посуде потом будет нельзя!

Затем в кастрюлю сложить сухие полотенца и другое загрязненное белье, которое можно кипятить. Кипятим белье в течение часа, после даем ему остыть и стираем уже обычным способом.

По материалам remontkit.ru