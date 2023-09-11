Унитаз блестит как бриллиант: смешали копеечный раствор, загрубевший налет слез за 10 минут

Магазинные средства далеко не всегда могут очистить загрубевший налет на унитазе. Даже хваленый «Доместос» не всегда справляется с задачей, как бы нам хотелось.

Но есть метод, который использовали еще наши бабушки. В отдельной емкости смешайте по одной столовой ложке моющее средство для посуды, перекись водорода и соду.

Кашицу тщательно перемешайте и нанесите на грязные места унитаза. Оставьте на 10 минут, далее потрите ершиком.

Грязь слезет сама, вам нужно будет только смыть бочок. Не надо драить.

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