Отсчитали 20 капель йода: помидоры оправились от фитофтороза и поперли как на дрожжах

В сентябре помидоры особенно страдают от фитофтороза из-за скачков температурных режимов. И опытные садоводы научились решать проблему без какой-либо химии, которой можно самим отравиться.

Разведите в 10 литрах воды литр молочной сыворотки и отчитайте 20 капель йода. Раствор нужно тщательно перемешать. Далее — поливайте помидоры под каждый куст.

Проводите процедуру либо рано утром, либо вечером — главное, не в обед. Иначе есть опасность обжечь листья томатов лучами солнца.

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