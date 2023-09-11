Обычный раствор уксуса отмыл все шкафчики на кухне, фартук и холодильник: липкость и грязь сами расползаются

Вы можете в одно мгновение убрать затхлый запах, липкость, налет от жира и остатков пищи в холодильнике, в кухонных шкафах и пищевых контейнерах при помощи обычного уксусного раствора.

Никакой химии с высокими ценниками не нужно для этого! Просто разводите продукт и с удовольствием пользуетесь!

Метод очень хорошо проявил себя в применении и полюбился хозяйкам за дешевизну, доступность, отсутствие неприятного химического запаха и экологичность.

Концентрацию уксусного раствора регулируйте по своему усмотрению в зависимости от степени загрязнений и обязательно делайте уборку в перчатках.

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Источник: дзен-канал «По-домашнему вкусно»