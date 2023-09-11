Деликатес из СССР: шоколадная колбаса с орехами и сгущенкой «Объедение» - вкус детства

В СССР дети просто обожали шоколадную колбасу. Из-за отсутствия в магазине продуктов питания, этот десерт считался деликатесом.

Поэтому если вы хотите вспомнить вкус детства и познакомить своих детей с этим блюдом - приготовьте его дома. Тем более, это совсем просто и быстро.