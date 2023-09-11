Деликатес из СССР: шоколадная колбаса с орехами и сгущенкой «Объедение» - вкус детства

В СССР дети просто обожали шоколадную колбасу. Из-за отсутствия в магазине продуктов питания, этот десерт считался деликатесом.
Поэтому если вы хотите вспомнить вкус детства и познакомить своих детей с этим блюдом - приготовьте его дома. Тем более, это совсем просто и быстро.
Вам понадобятся 400 г печенья, 1 банка сгущенки, 200 г грецких орехов, 50 г какао-порошка, 1 пакетик ванильного сахара, 200 г сливочного масла.
Печенье и орехи размельчите в блендере. Добавьте растопленное масло, какао, сгущенку и ванильный сахар, все тщательно перемешайте.
Полученную массу выложите на пищевую пленку ложкой и сформируйте колбасу. Далее уберите на два часа в холодильник и можно есть.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».