Пришли в восторг от стирки «методом трех ложек»: отмерили — вещи идеально чистые

Немногие хозяйки знают, что вместо дорогого порошка можно запастись дешевенькой солью (обычной, поваренной) и разрыхлителем теста.

Эти продукты великолепно готовят белье к воздействию порошка, выбивают грязь из волокон, уничтожают пятна, смягчают пыль и наслоения на ткани.

После замачивания в растворе с этими веществами стирка пройдет максимально эффективно, а на выходе вы увидите идеально простиранные вещи, словно вы их только что купили.