Пришли в восторг от стирки «методом трех ложек»: отмерили — вещи идеально чистые

Немногие хозяйки знают, что вместо дорогого порошка можно запастись дешевенькой солью (обычной, поваренной) и разрыхлителем теста.
Эти продукты великолепно готовят белье к воздействию порошка, выбивают грязь из волокон, уничтожают пятна, смягчают пыль и наслоения на ткани.
После замачивания в растворе с этими веществами стирка пройдет максимально эффективно, а на выходе вы увидите идеально простиранные вещи, словно вы их только что купили.
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Растворяем в воде две столовые ложки с горкой соли. Добавляем одну столовую ложку разрыхлителя. Тщательно перемешиваем.
Бросаем вещи в данный состав на пару часов. Потом кидаем их в стиралку на нужный режим. Вещи на выходе поразят вас идеальным состоянием.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».