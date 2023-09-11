За один раз убираем рыжие полоски на унитазе: поливаем и забываем — кристальная чистота

Обычный столовый уксус может за один раз решить проблему с рыжими полосками на унитазе. Если они появляются постоянно, даже при системном очищении чаши, значит, пришло время заглянуть внутрь бачка. Открыв крышку, вы наверняка увидите внутри на его стенках ржавчину.
Именно она дает эти вечные пятна на стенках унитаза. Их необходимо срочно убрать, иначе проблема будет повторяться вновь и вновь.
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Смойте бачок и перекройте воду. В бачок влейте литр столового уксуса и горячую воду, чтобы жидкость покрыла ржавые наслоения.
Оставьте на час и промойте стенки бачка, сделайте смыв. Почистите сам унитаз. После проведенной процедуры с уксусом рыжие полоски прекратят появляться долгое время.
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».