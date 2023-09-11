За один раз убираем рыжие полоски на унитазе: поливаем и забываем — кристальная чистота

Обычный столовый уксус может за один раз решить проблему с рыжими полосками на унитазе. Если они появляются постоянно, даже при системном очищении чаши, значит, пришло время заглянуть внутрь бачка. Открыв крышку, вы наверняка увидите внутри на его стенках ржавчину.

Именно она дает эти вечные пятна на стенках унитаза. Их необходимо срочно убрать, иначе проблема будет повторяться вновь и вновь.