Шесть столовых ложек на два литра воды: замачиваем в растворе белье перед стиркой — отбеливается до состояния нового (не сода)

Сильно загрязненный белый текстиль, к примеру кухонные полотенца, перед стиркой в машинке-автомате нужно замачивать. Раствор с сухой горчицей поможет идеально отстирать белый текстиль до состояния нового.
В двух литрах воды нужно растворить шесть столовых ложек горчичного порошка, до полного растворения нужно подождать минут 20.
Полотенца замочить так, чтобы раствор их полностью покрывал, оставить на 12–15 часов.
Затем постирать их с порошком в обычном режиме в стиральной машинке. Будут как новые!
По материалам remontkit.ru