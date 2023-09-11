Шесть столовых ложек на два литра воды: замачиваем в растворе белье перед стиркой — отбеливается до состояния нового (не сода)

Сильно загрязненный белый текстиль, к примеру кухонные полотенца, перед стиркой в машинке-автомате нужно замачивать. Раствор с сухой горчицей поможет идеально отстирать белый текстиль до состояния нового.

В двух литрах воды нужно растворить шесть столовых ложек горчичного порошка, до полного растворения нужно подождать минут 20.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».