Если листочки герани подсохли, покрылись пятнами или пожелтели: спасаем быстро простой подкормкой

Герань часто капризничает, не желая нормально развиваться, ее листочки иногда вдруг желтеют, подсыхают, покрываются пятнами.

Порой невероятно сложно угадать, что не нравится растению. Прежде всего попробуйте подкормить его монокалием фосфатом.

Часто уже после первого полива цветок реагирует ярко и заметно. Растение зеленеет и очевидно чувствует себя намного лучше.