Эти листья на свекле — сигнальные: увидели их, убирайте урожай (будет храниться сочной и сладкой)

Свекла. Фото: Global Look Press

Не стоит затягивать с процессом сбора корнеплода.

Многих садоводов интересует вопрос, когда точно стоит собирать свеклу. Не хочется делать это раньше времени, ведь ей нужен срок, чтобы она налилась соками, сладостью, больше выросла.

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Однако и затягивать процесс сбора рожая не стоит. Если передержите и корнеплоды прихватят первые заморозки, они не будут храниться.

Есть один точный признак, когда пришло время сбора свеклы: если начал подсыхать нижний ряд листьев. Увидели это — настало лучшее время для уборки овоща.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».

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