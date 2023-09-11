Эти листья на свекле — сигнальные: увидели их, убирайте урожай (будет храниться сочной и сладкой)

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Однако и затягивать процесс сбора рожая не стоит. Если передержите и корнеплоды прихватят первые заморозки, они не будут храниться.

Есть один точный признак, когда пришло время сбора свеклы: если начал подсыхать нижний ряд листьев. Увидели это — настало лучшее время для уборки овоща.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».