Объявлен курс доллара на 1 января 2024 года: скачок «зеленого», обменники закроют

По его мнению, Центробанк намеренно не занижает курс доллара из-за валютных спекулянтов. Потому что банкиры иначе будут чувствовать себя отлично на скачках и зарабатывать легкие деньги из воздуха.

Кстати, если доллар действительно дорастет до 130, то обменники могут временно закрыть, чтобы избежать еще большего падения нашей валюты.

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