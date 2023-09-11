Объявлен курс доллара на 1 января 2024 года: скачок «зеленого», обменники закроют

Экономические аналитики уверены, что доллар будет дорожать в ближайшие месяцы, и к 1 января 2024 года побьет очередной исторический максимум — в 130 рублей. Такое заявление сделал известный экономист Никита Кричевский.
«Курс действительно будет 130 рублей за доллар!» — заявил он.
По его мнению, Центробанк намеренно не занижает курс доллара из-за валютных спекулянтов. Потому что банкиры иначе будут чувствовать себя отлично на скачках и зарабатывать легкие деньги из воздуха.
Кстати, если доллар действительно дорастет до 130, то обменники могут временно закрыть, чтобы избежать еще большего падения нашей валюты.
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