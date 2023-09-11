Отчитали два дня: льем лакомку на увядшие огурцы — ровные плоды, без кривизны и горечи

Огурцы в сентябре лучше всего подкармливать определенными удобрениями, чтобы продлить жизнь плодов до октября.

Если угостить растения нашатырной подкормкой, то плоды будут ровными, сочными, без горечи. И огурцы попрут быстрее, чем обычно, вместо одной завязи появится — три.

Разведите в 10 литрах воды 2 столовые ложки нашатырного спирта. Тщательно перемешайте и полейте под корень.

Повторяйте процедуру один раз в неделю. Отчитывайте два дня — плодов будет хоть отбавляй.

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