Купили 2 бутылька в аптеке и вылили в загаженный унитаз: шоркать не пришлось — все стекло темной жижей

Мочевой камень и известковый налет удалить со стенок унитаза очень сложно. Обычно приходится долго отшаркивать его абразивами и щетками.

Однако это не самый лучший способ. Намного проще воздействовать на наслоения химически, а потом просто смыть всю грязь в канализацию.

Идеальны в этом смысле перекись водорода и нашатырный спирт. Они стоят дешево, продаются в каждой аптеке и вместе дают выраженный результат. Все, что скопилось на унитазе под воздействием данных веществ просто стечет темной жижей без каких-либо усилий.

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В 2 литра воды вылейте 100 миллилитров перекиси водорода и 50 миллилитров аммиака.

Влейте состав в унитаз, распределите ершиком по поверхности, оставьте воздействовать. Спустя несколько часов промойте щеткой и смойте.

Не забудьте убрать всю воду из унитаза перед началом процесса. Это можно сделать при помощи пустой бутылки, нажимая на ее края и опуская горлышком в воду.

Источник: дзен-канал «Дачный гороскоп»