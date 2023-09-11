Нанесли на нагар — сам отслоился: довели сковородки до блеска дешевой жидкостью

Этот бурлящий состав против нагара на посуде вы с легкостью сделаете в домашних условиях. Ваши сковороды и кастрюли начнут блестеть, будто вы их только что купили в магазине!

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А понадобится вам всего лишь пищевая сода и кола! Пять столовых ложек соды заливаем четвертью стакана колы.

Состав должен зашипеть, это нормальная реакция. Наносим его на обгоревшую поверхность сковороды или кастрюли. Оставляем минут на 15 для воздействия.

Далее берем металлическую губку и очищаем нагар. Смываем все водой под краном.

Источник: дзен-канал: «Будни обычной женщины».