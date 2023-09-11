Судьба доллара предречена: влияние со стороны изменит курс — даем реальные цифры, без сказок

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«Американец» провел неделю в коридоре 96,14–98,65 рубля, неумолимо приближаясь к критической цифре в 100 рублей.

Вместе с тем с середины недели рубль получил от Центрального банка России повод для передышки в падении. ЦБ решил нарастить в 9 раз продажу юаней, связанную с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Это должно подтолкнуть экспортеров заранее начать продажи валюты по текущему выгодному курсу для внутренних рублевых нужд. Что в свою очередь удержит доллар от возврата на трехзначный уровень против рубля, считает аналитик Дмитрий Майоров.

Источник: 1prime.ru