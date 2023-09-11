Называем обязательное удобрение для клубники осенью: летом урожай будет роскошный

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Подкормите клубнику, ориентируясь на ее состояние. Если она давала слишком кислый урожай, дайте ей калий.

Удобрите фосфором, если клубника были слишком мягкой и безвкусной. Дайте ягоде кальций, если деформируются молодые листочки.

Клубнике нужно железо, если области между прожилками желтеют. А если прожилки покраснели, то растению необходима медь.

Источник: greenhome.blog