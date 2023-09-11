Когда ночью холодно, помидорам и огурцам нужен особый уход: что делают дачники с грядками в сентябре

У многих дачников помидоры и огурцы еще на грядках, несмотря на приближение холодов. Умудренные опытом, они знают, как продлить плодоношение помидоров и огурцов и при этом сберечь урожай. Есть несколько хитростей, которые помогают продлить сезон.

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Полив грядок – важнейший пункт в уходе за огородом, и с наступлением осени забывать о нем не стоит. Когда похолодало, надо использовать теплую воду и регулярно орошать помидоры и огурцы.

Поздно вечером или ночью огород уже не поливают. Это может нанести вред, лучше тогда это сделать с утра, когда потеплеет.

Сохранить влагу и тепло помогает мульча, ее с наступление прохлады надо использовать обязательно, она защитит корни.

В особенно холодные дни и ночи позаботьтесь о растениях и используйте специальные средства по защите от непогоды.

По материалам сайта Belnovosti