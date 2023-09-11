Какой курс доллара стоит ждать к 15 сентября, сообщил финансист Антонов: история повторяется

На второй неделе сентября цена за доллар вплотную подберется к трехзначной отметке. Соответственно рубль будет продолжать слабеть. Так считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

15 сентября состоится осеннее заседание Центробанка РФ, но вряд ли оно переломит глобальный тренд, отмечает эксперт. Предыдущее решение повысить ключевую ставку охладило пыл доллара, но он вновь поднялся.

«Вероятность повышения ставки выше, чем ее сохранение на уровне 12 процентов. Курс рубля краткосрочно отреагирует ростом на повышение ставки, потом опять начнет сдавать позиции», - прогнозирует Антонов.

Исходя из этого, доллар вплотную подберется к знаковой отметке в 100 рублей, достигнув 99-рублевого рубежа, сообщает слова Антонова сайт «Прайм».

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