Экономист Кричевский согласился с валютным прогнозом: «Про 120 рублей за доллар говорили, и про 200»

Курс доллара в начале осени вновь начал движение после небольшого затишья, и многие экономисты предрекают «американцу» заоблачные цены. Ходят слухи о долларе по 130 рублей.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Экономист Никита Кричевский соглашается, что рано или поздно валюта действительно будет по 130. И подчеркивает, что, на самом деле, спрогнозировать курс – неблагодарное дело.
«Рано или поздно некоторые прогнозы, особенно относительно курса доллара, сбываются. Нам и про 120 рублей за доллар говорили, и про 200… На самом деле никто не знает, каким курс доллара будет в следующем году, никто не знает даже, каким он будет завтра», - высказался сайту mk.ru экономист.