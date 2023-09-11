Экономист Кричевский согласился с валютным прогнозом: «Про 120 рублей за доллар говорили, и про 200»

Курс доллара в начале осени вновь начал движение после небольшого затишья, и многие экономисты предрекают «американцу» заоблачные цены. Ходят слухи о долларе по 130 рублей.

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Экономист Никита Кричевский соглашается, что рано или поздно валюта действительно будет по 130. И подчеркивает, что, на самом деле, спрогнозировать курс – неблагодарное дело.